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Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"

Сегодня, 08:28
Фото: Сергей Суханов / Flickr
Билеты на хоккей на новогодних каникулах в Новосибирске раскупают с бешеной скоростью.

Матч "Сибирь - Авангард" 5 января 2023 в Новосибирске пройдет в старом ЛДС "Сибирь"

Ожидания болельщиков не оправдались - 20 декабря открылась продажа билетов на матч ХК "Сибирь" с омским "Авангардом" 5 января 2023 года. Судя по информации на сайте хоккейного клуба билеты продаются в Ледовый дворец спорта "Сибирь".

Сегодня стартовала продажа билетов на матч "Сибирь - Авангард" 5 января 2023 года. Билеты в центральные сектора были раскуплены в первые 10 минут после открытия продаж. Несмотря на ожидания, что матч пройдет в новом ЛДС, билеты все же продаются так же, как и обычно в Ледовый дворец спорта "Сибирь".

Новый ледовый дворец площадью 71,2 тысячи квадратных метров, по словам губернатора Андрей Травникова будет сдан в декабре 2022 года: «Строительство арены завершим в декабре. Сейчас идет подготовка документов к сдаче, однако пока зрителей туда не заведем. Без пожарных систем и сигнализации - это невозможно», - сказал Травников.

#Ольга Храмушкина
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