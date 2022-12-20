Сегодня стартовала продажа билетов на матч "Сибирь - Авангард" 5 января 2023 года. Билеты в центральные сектора были раскуплены в первые 10 минут после открытия продаж. Несмотря на ожидания, что матч пройдет в новом ЛДС, билеты все же продаются так же, как и обычно в Ледовый дворец спорта "Сибирь".