Сегодня стартовала продажа билетов на матч "Сибирь - Авангард" 5 января 2023 года. Билеты в центральные сектора были раскуплены в первые 10 минут после открытия продаж. Несмотря на ожидания, что матч пройдет в новом ЛДС, билеты все же продаются так же, как и обычно в Ледовый дворец спорта "Сибирь".
Новый ледовый дворец площадью 71,2 тысячи квадратных метров, по словам губернатора Андрей Травникова будет сдан в декабре 2022 года: «Строительство арены завершим в декабре. Сейчас идет подготовка документов к сдаче, однако пока зрителей туда не заведем. Без пожарных систем и сигнализации - это невозможно», - сказал Травников.