Самую холодную новогоднюю ночь назвали синоптики в Новосибирске

Многие сибиряки два года назад встречали Новый год дома так, как за окном стояли 26-градусные холода. Подобных морозов в праздничную ночь до этого не было шесть лет.
Самой теплой по-прежнему считается новогодняя ночь 2016-го. Тогда в Новосибирске потеплело до -6°C.
По данным синоптиков, новый 2023 год новосибирцы будут встречать при относительно теплой погоде. Столбики термометра опустятся до -12…22°C.
Лютых морозов не обещают, поэтому можно будет смело прогуляться по украшенным гирляндами улицам мегаполиса. А как они выглядят можно посмотреть в нашем материале.