atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Самую холодную новогоднюю ночь назвали синоптики в Новосибирске

Сегодня, 04:52
Фото: atas.info
Экстремально морозной была новогодняя ночь в 2020 году
Экстремально морозной была новогодняя ночь в 2020 году. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Многие сибиряки два года назад встречали Новый год дома так, как за окном стояли 26-градусные холода. Подобных морозов в праздничную ночь до этого не было шесть лет.

Самой теплой по-прежнему считается новогодняя ночь 2016-го. Тогда в Новосибирске потеплело до -6°C.

По данным синоптиков, новый 2023 год новосибирцы будут встречать при относительно теплой погоде. Столбики термометра опустятся до -12…22°C.

Лютых морозов не обещают, поэтому можно будет смело прогуляться по украшенным гирляндами улицам мегаполиса. А как они выглядят можно посмотреть в нашем материале.

Ажурные золотые ворота поставили на перекрытой улице Ленина в Новосибирске
Узнать подробнее
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Новый год#Алина Шефер
Подпишитесь
Раскрыты самые необычные пункты в райдерах звёзд из Новосибирска
18 декабря 05:38
В Новосибирске бар оставил сотрудников крупной компании без корпоратива
Сегодня, 03:15
Студия дизайнера Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании деньги «за яйца»
Сегодня, 02:56
Дикая метель в Новосибирске парализовала движение на дорогах
Сегодня, 01:57
Метели и гололедица: что ждет Новосибирск 20 декабря
Вчера, 15:55
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15