Супругов переехал поезд под Новосибирском – у них остался 8-летний ребенок

Как рассказала знакомая семьи Диана, трагедия произошла утром во вторник, 20 декабря, на станции Павино. Ей неизвестны подробности того, как именно это случилось.
«Поезд сбил мужа и жену. У них остался маленький ребенок – 8 лет. Нам нужна помощь от неравнодушных людей. А именно финансовая на организацию похорон наших близких», - отметила Диана.
Девушка уточнила, что по вопросам поддержки можно звонить снохе погибших Алене по телефону +7 960 790-18-31. Она настоятельно попросила не тревожить другими вопросами скорбящую родственницу.
Напомним, вчера, 19 декабря, подобная трагедия произошла на перегоне станций Тогучин-Курундус под Новосибирском. Поезд переехал 40-летнюю женщину и 30-летнего мужчину, которые перебегали пути в неположенном месте.