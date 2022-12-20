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Супругов переехал поезд под Новосибирском – у них остался 8-летний ребенок

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI
Проезд оставил сиротой 8-летнего ребенка под Новосибирском

Поезд насмерть сбил супругов в городе Обь под Новосибирском

Восьмилетнего ребенка из города Обь под Новосибирском оставил сиротой поезд, который сбил родителей. Родные семьи собирают деньги на похороны.

Как рассказала знакомая семьи Диана, трагедия произошла утром во вторник, 20 декабря, на станции Павино. Ей неизвестны подробности того, как именно это случилось.

«Поезд сбил мужа и жену. У них остался маленький ребенок – 8 лет. Нам нужна помощь от неравнодушных людей. А именно финансовая на организацию похорон наших близких», - отметила Диана.

Девушка уточнила, что по вопросам поддержки можно звонить снохе погибших Алене по телефону +7 960 790-18-31. Она настоятельно попросила не тревожить другими вопросами скорбящую родственницу.

Напомним, вчера, 19 декабря, подобная трагедия произошла на перегоне станций Тогучин-Курундус под Новосибирском. Поезд переехал 40-летнюю женщину и 30-летнего мужчину, которые перебегали пути в неположенном месте. 

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#Алина Шефер#Общество#Дети#Поезд#Новосибирск#Новосибирская область
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