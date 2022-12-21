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Число заболевших корью выросло до 14 человек в Новосибирской области

Сегодня, 06:33
Фото: 1MI
Корь выявили еще у 9 человек в Новосибирской области
Корь выявили еще у 9 человек в Новосибирской области. Всего на 21 декабря 14 заболевших, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По его наставлению ввели массовую вакцинацию населения от кори. Специалисты призывают новосибирцев сделать прививку до 1 февраля 2023 года.

«Корью начали активно заражаться взрослые, у которых нет прививки. Очаги заболеваний выявлены в семьях. Также ею заражаются после посещения рынков и торговых центров», - говорится в документе.

Сибирякам советуют привиться от кори сейчас, несмотря на сезон простуд. В первую очередь будут вакцинировать сотрудников магазинов и больниц, а также педагогов.  

Напомним, ранее врач из Новосибирска назвала череду заболеваний эпидемией. Она отметила, что пик заражаемости ожидали только в январе.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Заболевание#Корь
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