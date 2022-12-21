Число заболевших корью выросло до 14 человек в Новосибирской области

По его наставлению ввели массовую вакцинацию населения от кори. Специалисты призывают новосибирцев сделать прививку до 1 февраля 2023 года.
«Корью начали активно заражаться взрослые, у которых нет прививки. Очаги заболеваний выявлены в семьях. Также ею заражаются после посещения рынков и торговых центров», - говорится в документе.
Сибирякам советуют привиться от кори сейчас, несмотря на сезон простуд. В первую очередь будут вакцинировать сотрудников магазинов и больниц, а также педагогов.
Напомним, ранее врач из Новосибирска назвала череду заболеваний эпидемией. Она отметила, что пик заражаемости ожидали только в январе.