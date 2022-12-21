Новосибирцев ожидает самая длинная ночь 22 декабря 2022 года

В этот астрономический период световой день увеличивается. Явления начнется в 04:47. Солнце новосибирцы будут завтра видеть только 7 часов 9 минут.
Небесное светило раньше обычного начнет отдаляться от планеты. Стоит отметить, солнцестояние совсем не уникальное событие – оно происходит каждый год летом и зимой. Это цикличный процесс.
Летом солнце освещает Южное полушарие, а зимой Северное. Со следующего дня начнет раньше светлеть за окном, а темнеть позже. Постепенно световые дни будут увеличиваться до весны.