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Новосибирцев ожидает самая длинная ночь 22 декабря 2022 года

Сегодня, 09:06
Фото: 1MI
Самая длинная ночь 2022 года начнется в Новосибирске в четверг, 22 декабря
Самая длинная ночь 2022 года начнется в Новосибирске в четверг, 22 декабря. Соответственно, это будет и самый короткий день, а причина - зимнее солнцестояние.

В этот астрономический период световой день увеличивается. Явления начнется в 04:47. Солнце новосибирцы будут завтра видеть только 7 часов 9 минут.

Небесное светило раньше обычного начнет отдаляться от планеты. Стоит отметить, солнцестояние совсем не уникальное событие – оно происходит каждый год летом и зимой. Это цикличный процесс.

Летом солнце освещает Южное полушарие, а зимой Северное. Со следующего дня начнет раньше светлеть за окном, а темнеть позже. Постепенно световые дни будут увеличиваться до весны.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Солнцестояние#Явление
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