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Солнцестояние

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2024
День летнего солнцестояния-2024: что нельзя делать, традиции, обычаи и запреты
17 июня, 09:12
Летнее солнцестояние в 2024 году наступит раньше срока: чем это грозит
10 июня, 13:41
2023
Самый короткий день в году: когда новосибирцам ждать зимнего солнцестояния
В декабре произойдет одно из главных астрономических событий — зимнее солнцестояние. Оно ознаменует собой начало астрономической зимы.
18 декабря 2023, 07:13
Сколько продлится самый долгий день 2023 года в Новосибирске рассказал астроном
19 июня 2023, 09:31
2022
Новосибирцев ожидает самая длинная ночь 22 декабря 2022 года
21 декабря 2022, 09:06
Самый короткий день: зимнее солнцестояние начнется 22 декабря в 5 утра
День зимнего солнцестояния, 22 декабря, начнется рано утром: ночь будет длиться больше 16 часов, а день – всего лишь 7 часов 9 минут и 6 секунд.
14 декабря 2022, 19:33

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