Самый короткий день: зимнее солнцестояние начнется 22 декабря в 5 утра

День зимнего солнцестояния, 22 декабря, начнется рано утром: ночь будет длиться больше 16 часов, а день – всего лишь 7 часов 9 минут и 6 секунд.