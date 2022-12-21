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НСО в два раза превысила эпидпорог по ОРВИ - Минздрав региона

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI
Лекарства
Замглавы министерства здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова сообщила, что в регионе зафиксировано двукратное превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ.

"Да, мы фиксируем превышение эпидпорога в половину от нормы. Но об эпидемии речи не идет", - цитирует Аксенову "Сиб.фм".

Она отметила, что более 60% заболевших переносят инфекцию в легкой форме.

Из-за большой нагрузки экипажам скорой помощи приходится сортировать вызовы, оценивая, насколько обратившийся нуждается в лечении, добавила замминистра.

Например, если речь идет о ребенке дошкольного возраста, которому не требуется экстренная помощь, юного пациента передадут врачам поликлиники. Они позвонят и расскажут, что делать до прихода участкового врача.

Ранее главврач новосибирской клиники "1+1" Татьяна Овсянникова в разговоре с Atas.info назвала наблюдаемый в России рост заболеваемости ОРВИ и гриппом новой эпидемией.

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#Общество#Новосибирская область#ОРВИ#Грипп#Эпидемия
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