НСО в два раза превысила эпидпорог по ОРВИ - Минздрав региона

"Да, мы фиксируем превышение эпидпорога в половину от нормы. Но об эпидемии речи не идет", - цитирует Аксенову "Сиб.фм".
Она отметила, что более 60% заболевших переносят инфекцию в легкой форме.
Из-за большой нагрузки экипажам скорой помощи приходится сортировать вызовы, оценивая, насколько обратившийся нуждается в лечении, добавила замминистра.
Например, если речь идет о ребенке дошкольного возраста, которому не требуется экстренная помощь, юного пациента передадут врачам поликлиники. Они позвонят и расскажут, что делать до прихода участкового врача.
Ранее главврач новосибирской клиники "1+1" Татьяна Овсянникова в разговоре с Atas.info назвала наблюдаемый в России рост заболеваемости ОРВИ и гриппом новой эпидемией.