Снег и ветер: что ждет Новосибирск в середине недели

В пятницу столбики термометров максимально опуститься до -27 °C утром, в то время как большую часть дня температура воздуха составит около -20 градусов по Цельсию. Осадки 23 декабря не ожидаются вовсе, однако к вечеру пятницы в Новосибирске поднимется сильный ветер. Скорость ветра в поздние часы составит 13 м/с.