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Снег и ветер: что ждет Новосибирск в середине недели

Сегодня, 15:47
Фото: 1MI
Городской житель справляется с морозной и ветренной погодой.
Кратковременное потепление начала недели сменится плавным похолоданием, помимо этого Новосибирск ждут резкий ветер и обильные осадки.

Погода в четверг, 22 декабря, обещает быть крайне снежной. Большое количество осадков выпадет в столице Сибири в первой половине дня. Однако температура воздуха будет падать постепенно с -10°C утром до -18°C в ночные часы. 

В пятницу столбики термометров максимально опуститься до -27 °C утром, в то время как большую часть дня температура воздуха составит около -20 градусов по Цельсию. Осадки 23 декабря не ожидаются вовсе, однако к вечеру пятницы в Новосибирске поднимется сильный ветер. Скорость ветра в поздние часы составит 13 м/с. 

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