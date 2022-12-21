Снег и ветер: что ждет Новосибирск в середине недели

Погода в четверг, 22 декабря, обещает быть крайне снежной. Большое количество осадков выпадет в столице Сибири в первой половине дня. Однако температура воздуха будет падать постепенно с -10°C утром до -18°C в ночные часы.
В пятницу столбики термометров максимально опуститься до -27 °C утром, в то время как большую часть дня температура воздуха составит около -20 градусов по Цельсию. Осадки 23 декабря не ожидаются вовсе, однако к вечеру пятницы в Новосибирске поднимется сильный ветер. Скорость ветра в поздние часы составит 13 м/с.
Ранее в Новосибирске СК начал доследственную проекту по делу об обрушении потолка в доме ребенка-инвалида.