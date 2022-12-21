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В Новосибирске IKEA отсудила у мэрии 3 миллиона рублей за аренду

Сегодня, 01:29
Фото: 2ГИС
IKEA выиграла суд об аренде у мэрии Новосибирска
Шведская мебельная компания IKEA выиграла суд об аренде у мэрии Новосибирска. Иск к городским властям в Арбитражный суд подала дочерняя фирма «Ингка Сентерс Рус Проперти Б».

По данным из материалов дела известно, что ИКЕА хотела получить обратно лишние деньги, которые выплатила за съем помещения в Новосибирске. Сначала представители напрямую просили об этом муниципалитет, но они отказали.

«Суд постановил, что мэрия незаконно обогащалась. Она должна вернуть дочерней шведской компании 2,8 млн рублей. Ещё около 600 тысяч проценты за пользование чужими средствами и за трату на госпошлины», - отмечается в арбитраже.

Напомним, IKEA начала покидать Россию летом 2022. У них сложились трудности с торговлей и поставками.

Как недавно сообщала глава профсоюза закрывшегося гипермаркета, не всем сотрудникам ещё выплатили зарплаты, также им не дадут новогодние премии.

В Новосибирске сотрудников IKEA оставили без новогодней премии
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#Алина Шефер#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия#Суд#Икеа
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