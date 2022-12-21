В Новосибирске IKEA отсудила у мэрии 3 миллиона рублей за аренду

По данным из материалов дела известно, что ИКЕА хотела получить обратно лишние деньги, которые выплатила за съем помещения в Новосибирске. Сначала представители напрямую просили об этом муниципалитет, но они отказали.
«Суд постановил, что мэрия незаконно обогащалась. Она должна вернуть дочерней шведской компании 2,8 млн рублей. Ещё около 600 тысяч проценты за пользование чужими средствами и за трату на госпошлины», - отмечается в арбитраже.
Напомним, IKEA начала покидать Россию летом 2022. У них сложились трудности с торговлей и поставками.
Как недавно сообщала глава профсоюза закрывшегося гипермаркета, не всем сотрудникам ещё выплатили зарплаты, также им не дадут новогодние премии.