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Дизайн-проект нового вытрезвителя показали в Новосибирске

Сегодня, 10:20
Фото: Телеграмм-канал Ольги Незамаевой
Стало известно, как будет выглядеть новый вытрезвитель в Новосибирске
Стало известно, как будет выглядеть новый вытрезвитель в Новосибирске. Проект показала глава департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева в своем Telegram-канале.

Вытрезвитель откроют уже к весне 2023 года на Старом шоссе 140/1. Власти ещё три года назад предложили создать этот медцентр для помощи людям, находящимся в состоянии опьянения.

Судя по дизайн-проекту, вытрезвитель будет напомнить отель класс-люкс. Дизайн интерьера в спокойных белых, морских и древесных тонах.

В здании обустроят комнаты с 4 кроватями, чтобы принимать по 20 человек. Для пациентов будет работать кафе самообслуживания. Также они смогут посетить душ.

Незамаева отметила, что подобные учреждения могут открыться скоро по всему региону.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вытрезвитель#Проект#Алина Шефер
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