Дизайн-проект нового вытрезвителя показали в Новосибирске

Вытрезвитель откроют уже к весне 2023 года на Старом шоссе 140/1. Власти ещё три года назад предложили создать этот медцентр для помощи людям, находящимся в состоянии опьянения.
Судя по дизайн-проекту, вытрезвитель будет напомнить отель класс-люкс. Дизайн интерьера в спокойных белых, морских и древесных тонах.
В здании обустроят комнаты с 4 кроватями, чтобы принимать по 20 человек. Для пациентов будет работать кафе самообслуживания. Также они смогут посетить душ.
Незамаева отметила, что подобные учреждения могут открыться скоро по всему региону.