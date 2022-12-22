Магазин фейерверков полностью сгорел в Татарске Новосибирской области

По словам горожан, возгорание произошло сегодня около 7 утра. Огонь быстро охватил здание, ведь там продавали электронику и фейерверки. Петарды начали хлопать, и эти звуки перебудили жильцов в округе.
«Магазин «Восток» поделен на две части. В одной были пивной и продуктовый отделы, а во второй – фейерверки. Вот с ними полностью помещение выгорело. Магазинчик был универсальный, жаль, что сгорел», - рассказал Atas.info очевидец Владимир.
Местные жители уточнили, что никто в пожаре не пострадал. Пожарные приехали на место очень оперативно, но спасти магазин не удалось.
Причины пока выясняют. В ГУ МЧС Новосибирской области редакции обещали позже уточнить информацию о пожаре.