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Магазин фейерверков полностью сгорел в Татарске Новосибирской области

Сегодня, 09:23
Фото: предоставили очевидцы
Пожар вспыхнул в магазине фейерверков и продуктов «Восток» в Татарске
Пожар вспыхнул в магазине фейерверков и продуктов «Восток» в городе Татарске Новосибирской области 22 декабря. Это была самая универсальная торговая точка, рассказали местные жители Atas.info.

По словам горожан, возгорание произошло сегодня около 7 утра.  Огонь быстро охватил здание, ведь там продавали электронику и фейерверки. Петарды начали хлопать, и эти звуки перебудили жильцов в округе.

«Магазин «Восток» поделен на две части. В одной были пивной и продуктовый отделы, а во второй – фейерверки. Вот с ними полностью помещение выгорело. Магазинчик был универсальный, жаль, что сгорел», - рассказал Atas.info очевидец Владимир.

Местные жители уточнили, что никто в пожаре не пострадал. Пожарные приехали на место очень оперативно, но спасти магазин не удалось.

Причины пока выясняют. В ГУ МЧС Новосибирской области редакции обещали позже уточнить информацию о пожаре.

#Алина Шефер#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Фейерверки
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