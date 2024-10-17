atas.info
ГлавноеВсе новости

Фейерверки

Выбрать дату
2024
Жители новосибирского СНТ боятся массовых пожаров из-за соседей-пироманов
Жители СНТ «Конструктор» в Новосибирске выражают обеспокоенность по поводу регулярных запусков пиротехники соседями, что может привести к опасным последствиям.
16 октября, 23:38
2023
Программа празднования Нового года в Новосибирске зависит от федеральных органов
Новый год в Новосибирске с праздничной программой встретят в Театральном сквере. Правда, точный план мероприятия пока неизвестен, так как он зависит от рекомендаций федеральных органов.
7 декабря 2023, 02:03
В Новосибирске жители напугались ночных взрывов — их разбудили громкие звуки
В ночь на 20 октября жители города Новосибирска были испуганы странными звуками, похожими на взрывы. Информация об этом появилась в Telegram-канале под названием «АСТ-54 black».
21 октября 2023, 04:32
Жители ЖК «Галактика» в Новосибирске испугались ночных взрывов
Ночные взрывы, услышанные жителями ЖК «Галактика» в Новосибирске, оказались фейерверками, вызвавшими недовольство соседей.
10 июля 2023, 01:29
2022
Магазин фейерверков полностью сгорел в Татарске Новосибирской области
Пожар вспыхнул в магазине фейерверков и продуктов «Восток» в городе Татарске Новосибирской области 22 декабря. Это была самая универсальная торговая точка, рассказали местные жители Atas.info.
22 декабря 2022, 09:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика