Повышенная секретность задержания вызвана тем, что в покрывательстве игорного бизнеса могут быть замешаны и другие высокопоставленные лица. Как получилось, что начальник Отдела безопасности и противодействия коррупции был замешан в покрывательстве преступного бизнеса - расследует Следственный комитет РФ.