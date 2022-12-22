atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Силовики из Москвы задержали начальника ОБЭП Центрального района Новосибирска Умерова

Сегодня, 08:30
Фото: Photobank Ura Media / Flickr
Александр Умеров был задержан 20 декабря спецподразделением в условиях особой секретности, ему предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ "Получение взятки"

В Новосибирске 20 декабря прошло задержание начальника ОБЭП Центрального района

Операция по задержанию руководителя ОБЭП Центрального района Новосибирска Александра Умерова была разработана сотрудниками московского ГУСБ МВД РФ и новосибирского ФСБ и проведена 20 декабря в условиях повышенной секретности спецгруппой из другого города. Арест связывают с обвинением во взятке.

Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ — "Получение взятки". Умеров обвиняется в лояльном отношении к игорному бизнесу и получении за это крупного вознаграждения.

Повышенная секретность задержания вызвана тем, что в покрывательстве игорного бизнеса могут быть замешаны и другие высокопоставленные лица. Как получилось, что начальник Отдела безопасности и противодействия коррупции был замешан в покрывательстве преступного бизнеса - расследует Следственный комитет РФ. 

Сегодня 22 декабря 2022 года Александру Умерову будет избрана мера пресечения, официальных комментариев по данному делу правоохранительные органы не дают.

В ноябре и декабре 2022 года в Новосибирске прошли массовые аресты полицейских, в большинстве случаев было предъявлено обвинение в получении взятки.

#Ольга Храмушкина#Общество#Политика#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Арест#ОБЭП
Подпишитесь
Параллельный импорт: чем пугают покупателей продавцы Levi's в Новосибирске
Вчера, 09:06
Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
20 декабря 08:28
В Новосибирске спасли женщину с балкона горящей квартиры на Ватутина
Сегодня, 08:16
В Новосибирске назвали возраст самого зрелого жениха 2022 года
Сегодня, 04:44
В Новосибирск прилетел самолет из Намангана с задержкой в три дня
Сегодня, 04:23