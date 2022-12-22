Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ — "Получение взятки". Умеров обвиняется в лояльном отношении к игорному бизнесу и получении за это крупного вознаграждения.
Повышенная секретность задержания вызвана тем, что в покрывательстве игорного бизнеса могут быть замешаны и другие высокопоставленные лица. Как получилось, что начальник Отдела безопасности и противодействия коррупции был замешан в покрывательстве преступного бизнеса - расследует Следственный комитет РФ.
Сегодня 22 декабря 2022 года Александру Умерову будет избрана мера пресечения, официальных комментариев по данному делу правоохранительные органы не дают.
В ноябре и декабре 2022 года в Новосибирске прошли массовые аресты полицейских, в большинстве случаев было предъявлено обвинение в получении взятки.