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В Новосибирск прилетел самолет из Намангана с задержкой в три дня

Сегодня, 04:23
Фото: atas.info
Рейс из Узбекистана в Новосибирск задержался на три дня
Рейс из Узбекистана в Новосибирск задержался на три дня. Об этом свидетельствуют данные из онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Пассажиры из Намангана прилетели в столицу Сибири только ночью в четверг, 22 декабря. Однако изначально посадка планировалась 19 декабря.

Ещё один рейс задержался почти на 10 часов. В Новосибирске лайнер должен был приземлиться в полночь сегодня. Сейчас же на табло гласит прилет в 09:35.

Известно, что даже к 10 часам утра самолет прибыл на территорию воздушной гавани «Толмачево». Причину задержки Atas.info ещё не назвали.

Фото: с сайта аэропорта Толмачево

Напомним, 13 декабря на сутки задержали рейс Новосибирск-Наманган. Свыше 160 пассажиров чуть не оставили в аэропорту без еды и воды на это время.

Пассажиров самолета Новосибирск-Наманган оставили на сутки без еды
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Аэропорт#Рейс
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