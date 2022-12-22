В Новосибирск прилетел самолет из Намангана с задержкой в три дня

Пассажиры из Намангана прилетели в столицу Сибири только ночью в четверг, 22 декабря. Однако изначально посадка планировалась 19 декабря.
Ещё один рейс задержался почти на 10 часов. В Новосибирске лайнер должен был приземлиться в полночь сегодня. Сейчас же на табло гласит прилет в 09:35.
Известно, что даже к 10 часам утра самолет прибыл на территорию воздушной гавани «Толмачево». Причину задержки Atas.info ещё не назвали.
Напомним, 13 декабря на сутки задержали рейс Новосибирск-Наманган. Свыше 160 пассажиров чуть не оставили в аэропорту без еды и воды на это время.