Главу Сузунского района НСО Некрасову оставили в СИЗО до конца зимы

Некрасова пробудет в СИЗО до 23 февраля 2023 года. Это решение судьи она ещё может обжаловать.
Напомним, главу Сузунского района Новосибирской области задержали в конце октября. Правоохранители подозревают, что она взяла на работу своего мужа. Но это было указано только на бумаге, а на деле он не выполнял свои обязанности, просто получал зарплату. Также Лилия Некрасова вероятно, из-за халатности, могла причинить ущерб региональному бюджету в 29 млн рублей.
Стоит напомнить, по опросам новосибирцев арестованная Лилия Некрасова стала лучшей районной главой в Новосибирской области в 2022 году. Ей доверяли 99,85% жителей.