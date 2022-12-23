Главу Сузунского района НСО Некрасову оставили в СИЗО до конца зимы

Напомним, главу Сузунского района Новосибирской области задержали в конце октября. Правоохранители подозревают, что она взяла на работу своего мужа. Но это было указано только на бумаге, а на деле он не выполнял свои обязанности, просто получал зарплату. Также Лилия Некрасова вероятно, из-за халатности, могла причинить ущерб региональному бюджету в 29 млн рублей.