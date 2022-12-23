Под Новосибирском грабитель изрезал ножом продавщицу магазина

Мужчина с ножом напал на продавщицу магазина в городе Сузун Новосибирской области. Об этом рассказали в Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 22 декабря в одном из продуктовых магазинов поселка. Днем в павильон зашел мужчина. Сначала он вел себя неприметно: разглядывал товары, выбирал алкоголь и закуску. «Подойдя на кассу с пакетом, он вытащил нож и несколько раз вонзил лезвие в кассира. После мужчина ограбил магазин и сбежал. А женщина смогла встать и нажать тревожную кнопку», - рассказала пресс-секретарь вневедомственной охраны Ольга Табатчикова. Преступник попал на камеры видеонаблюдения. Благодаря этому его удалось оперативно найти и задержать. Все награбленное у сибиряка изъяли. Скоро его будут судить – ему грозит до 8 лет колонии.



