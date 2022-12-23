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В Бердске коммунальщик упал в яму с кипятком
Сегодня, 12:02
Фото: сайт "Бердск-онлайн"
Трагедия случилась во время аварийных работ
В Новосибирской области работник коммунального предприятия упал в яму с кипятком
42-летний сотрудник МУП бердского «Комбинат бытовых услуг» упал в траншею с кипятком, когда аварийная бригада ликвидировала крупную коммунальную аварию на улице Ушакова в Бердске.
Он спускался в траншею, поскользнулся и упал в наполненную кипятком яму. Однако сумел самостоятельно из нее выбраться. Об этом сообщает издание
«Бердск — онлайн».
Коммунальщик получил ожоги третьей степени на 25 процентов тела. Сейчас он находится в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ. Медики оценивают его состояние, как тяжелое.
По словам директора МУП «Комбинат бытовых услуг», в чьем хозяйстве случилось ЧП, проводится расследование инцидента.
Не смотря на случившуюся трагедию, аварию коммунальная бригада устранила, теплоснабжение в домах восстановлено.
Ранее сообщалось, что в СГК прокомментировали смерть сотрудника, который
упал
в кипяток в Новосибирске.
#Город
#Происшествия
#Новосибирская область
#Авария
#Кипяток
#Ожоги
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