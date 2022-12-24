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Двое в камуфляжной форме извинились перед сотрудниками салона оптика на Маркса, 25

Сегодня, 14:58
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
Двое в камуфляжной форме записали на видео свои извинения

В Новосибирске двое в камуфляжной форме принесли извинения

Двое в камуфляжной форме, выдававшие себя за мобилизованных, принесли извинения сотрудникам салона оптика, где они, будучи не совсем трезвы, устроили настоящий дебош. Об этом сообщил телеграм-канал НГС, который выложил видео с извинениями.

Напомним, что 23 декабря два молодых человека одетые в камуфляжную форму, доставили немало хлопот сотрудникам салона оптика на улице Карла Маркса, 25.

Отчаявшиеся сотрудники торговой точки вызвали полицию, чтобы утихомирить хулиганов и разметили сообщение о происшествии в паблике «АСТ-54», там же и выложили фотографии последствий погрома. 

Сегодня молодые люди пришли в себя и принесли извинения сотрудникам салона оптика. 

Ранее сообщалось, что что два человека в камуфляжной форме, называвшие себя мобилизованными, напали на сотрудника салона оптика на Маркса, 25.

#Общество#Новосибирск#Форма#Двое#Салон оптика
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