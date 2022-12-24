Двое в камуфляжной форме извинились перед сотрудниками салона оптика на Маркса, 25

Напомним, что 23 декабря два молодых человека одетые в камуфляжную форму, доставили немало хлопот сотрудникам салона оптика на улице Карла Маркса, 25.
Отчаявшиеся сотрудники торговой точки вызвали полицию, чтобы утихомирить хулиганов и разметили сообщение о происшествии в паблике «АСТ-54», там же и выложили фотографии последствий погрома.
Сегодня молодые люди пришли в себя и принесли извинения сотрудникам салона оптика.
Ранее сообщалось, что что два человека в камуфляжной форме, называвшие себя мобилизованными, напали на сотрудника салона оптика на Маркса, 25.