Двое в камуфляжной форме извинились перед сотрудниками салона оптика на Маркса, 25

В Новосибирске двое в камуфляжной форме принесли извинения

Двое в камуфляжной форме, выдававшие себя за мобилизованных, принесли извинения сотрудникам салона оптика, где они, будучи не совсем трезвы, устроили настоящий дебош. Об этом сообщил телеграм-канал НГС, который выложил видео с извинениями.