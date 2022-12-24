Двое в камуфляжной форме устроили дебош в салоне оптика на Маркса, 25

«Зашли пьяные, попросили пакет — мы вынесли им пакет. Попросили помочь уложить алкоголь — помогли. Второй воин (тот, что самый крупный) упал на детский стульчик, сломав его вдребезги, и головой сломал стойку для очков. Мы попросили их оплатить — послали нас подальше, начали наезжать. Мы решили закрыть из в салоне и не выпускать, ждали полицию 30 минут и эти 30 минут были адовыми», — цитирует паблик слова участников событий, произошедших в салоне оптика на Карла Маркса,25.