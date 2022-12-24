Двое в камуфляжной форме устроили дебош в салоне оптика на Маркса, 25
Сегодня, 11:41
Фото: ВК -сообщество "АСТ-54"
Пострадавший салон оптики на Маркса, 25
В Новосибирске двое в камуфляжной форме устроили погром в салоне оптики
Вчера в паблике «АСТ-54» появилась информация о том, что два человека в камуфляжной форме, называвшие себя мобилизованными, напали на сотрудника салона оптика на Маркса, 25.
«Зашли пьяные, попросили пакет — мы вынесли им пакет. Попросили помочь уложить алкоголь — помогли. Второй воин (тот, что самый крупный) упал на детский стульчик, сломав его вдребезги, и головой сломал стойку для очков. Мы попросили их оплатить — послали нас подальше, начали наезжать. Мы решили закрыть из в салоне и не выпускать, ждали полицию 30 минут и эти 30 минут были адовыми», — цитирует паблик слова участников событий, произошедших в салоне оптика на Карла Маркса,25.
Новость вызвала оживленное обсуждение в сети.
Справедливости ради заметим, что большинство участников все же усомнились в том, что дебоширы действительно являются мобилизованными.
- Это точно мобилизованные? Может, просто ряженые? — задается вопросом Алексей Головин
Ему вторит Екатерина Джорджия: «А с чего взяли, что они мобилизованные? Просто пьяное быдло в одежде цвета «хаки».
- Это просто пассажиры. Одели форму и сделали распальцовку. Беспредел, — считает Александр Яшин.
Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.
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