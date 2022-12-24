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Новосибирские военные в ЛНР показали Анатолию Локтю «затрофеенного монстра»

Сегодня, 07:55
Фото: Телеграм-канал "Анатолий Локоть"
Мэр Новосибирска оценил трофейную технику

СОБР "Сибиряк" продемонстрировали Мэру Новосибирска трофейную бронемашину «Варта»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил трофейную бронемашину «Варта», захваченную бойцами отряда СОБР "Сибиряк".

Новосибирский градоначальник в собственном телеграм-канале поделился фотографией трофейной боевой техники, которую ему продемонстрировали бойцы новосибирского СОБРа.

На бронемашине «Варта» уже красуется литера «V» на бампере. Анатолий Локоть также заметил, что спецтехника имеет отметины от попаданий стрелкового оружия. 

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть с 18 декабря находится в Луганской Народной Республике. 

Ранее Новосибирский градоначальник признался на Всероссийском съезде Дедов Морозов, что он не глава города. Рассказываем, какие слова на самом деле сказал градоначальник.

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#Новосибирск#Анатолий Локоть#ЛНР#Трофейная техника#Общество
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