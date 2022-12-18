atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уехал на Донбасс

Сегодня, 03:31
Фото: Телеграм-канал/Анатолий Локоть
Мэр уехал с рабочим визитом
Мэр Анатолий Локоть уехал с рабочим визитом в Луганскую Народную Республику, о чем градоначальник сообщил в своем ТГ-канале.

Глава города приехал в Беловодский район. Сегодня утром он встретился с начальником администрации района Виталием Коваленко.

Также Анатолий Локоть проводил детей из Беловодска – ребятишки поехали в Новосибирск в рамках новогодней программы «Новогодняя столица России».

Школьник отправились в Ростов, а там пересели на поезд до Новосибирска, который прибудет до конечной точки 21 декабря. Мэр пообщался с родителями детей, которые уехали в столицу Сибири, и рассказал им о подготовленной программе.

100 детей из ЛНР привезут посмотреть на новогодний Новосибирск
Узнать подробнее

Напомним, что гостям покажут Всероссийский съезд Дедов Морозов, Академгородок, дельфинарий, Краеведческий музей, Оперный театр.

#Эмилия Губарева#Мэр Новосибирска#ЛНР
Подпишитесь
Губернатор Травников объяснил очередной срыв сроков сдачи ЛДС в Новосибирске
16 декабря 05:42
Андрей Травников принял решение относительно участия в выборах губернатора 2023
16 декабря 05:45
В Новосибирске предлагают создать площадь Победы на улице Ленина
Вчера, 03:17
Самые громкие аресты-2022 в Новосибирске: чиновники, прокуроры, ученые
16 декабря 09:29
Без половых контактов: учитель о скандальной вечеринке со школьниками в Черепаново
Вчера, 08:35
Новосибирский министр природы призвал не делать селфи с кроликами
16 декабря 03:47