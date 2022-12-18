Глава города приехал в Беловодский район. Сегодня утром он встретился с начальником администрации района Виталием Коваленко.
Также Анатолий Локоть проводил детей из Беловодска – ребятишки поехали в Новосибирск в рамках новогодней программы «Новогодняя столица России».
Школьник отправились в Ростов, а там пересели на поезд до Новосибирска, который прибудет до конечной точки 21 декабря. Мэр пообщался с родителями детей, которые уехали в столицу Сибири, и рассказал им о подготовленной программе.
Напомним, что гостям покажут Всероссийский съезд Дедов Морозов, Академгородок, дельфинарий, Краеведческий музей, Оперный театр.