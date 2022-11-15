В Новосибирск приедут 100 детей из ЛНР перед Новым годом-2023

Терешкова рассказала, что 100 детей привезут в рамках проекта «Новосибирск — Новогодняя столица». В группу войдут ребята от 9 до 13 лет – они приедут вместе с сопровождающими. Сначала их довезут на автобусе до Ростова-на-Дону, а оттуда они поедут в Новосибирск на поезде.
Для маленьких гостей приготовили специальную программу. Они увидят Всероссийский съезд Дедов Морозов, Академгородок, дельфинарий, Краеведческий музей, Оперный театр.
Школьники будут жить в гостинице. В столицу Сибири они прибудут с 21 декабря по 26 декабря.
Читайте также о том, как сироты из ЛНР обрели новых родителей в Новосибирске. Всего в Новосибирскую область приехали 47 детей-сирот из ЛНР. Все они живут в новой семье.