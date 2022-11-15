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100 детей из ЛНР привезут посмотреть на новогодний Новосибирск

Сегодня, 03:41
Фото: atas.info
Для школьников проведут экскурсию по городу

В Новосибирск приедут 100 детей из ЛНР перед Новым годом-2023

Сто детей привезут из Луганской Народной Республики в Новосибирск, заявила во время аппаратного совещания вице-мэр Анна Терешкова.

Терешкова рассказала, что 100 детей привезут в рамках проекта «Новосибирск — Новогодняя столица». В группу войдут ребята от 9 до 13 лет – они приедут вместе с сопровождающими. Сначала их довезут на автобусе до Ростова-на-Дону, а оттуда они поедут в Новосибирск на поезде.

Для маленьких гостей приготовили специальную программу. Они увидят Всероссийский съезд Дедов Морозов, Академгородок, дельфинарий, Краеведческий музей, Оперный театр.

Школьники будут жить в гостинице. В столицу Сибири они прибудут с 21 декабря по 26 декабря.

Читайте также о том, как сироты из ЛНР обрели новых родителей в Новосибирске. Всего в Новосибирскую область приехали 47 детей-сирот из ЛНР. Все они живут в новой семье. 

#Новосибирск#Дети#Эмилия Губарева
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