Горыня и Элла-Эстель: как называли детей в Новосибирске в 2022 году

«На свет появились в этом году мальчики с именами Всеволод, Горыня, Корней, Мелентий, Рубин, Арсен-Ясир, Люк-Даниэль, Мирослав-Дарин и Лавр», - сообщили по запросу Atas.info в управлении по делам ЗАГС региона.
Для девочек чаще выбирали популярные в последние годы имена, как Евдакия, Зоя, Лукерья и Пелагея. Но самыми необычными оказались двойные: Алиса-Стефания, Ясения-Ксения, Элла-Эстель, Аурика-Иоанна, Ева-Лукерья.
Всего в Новосибирской области за 11 месяцев 2022 года родились 24 778 детей.
Напомним, ранее в отделении областного ЗАГС назвали возраст пожилых жениха и невесты.