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Горыня и Элла-Эстель: как называли детей в Новосибирске в 2022 году

Сегодня, 04:01
Фото: 1MI
Какие имена для своих детей выбирали в 2022 году родители из Новосибирска

Названы самые необычные имена рожденных в 2022 году детей в Новосибирске

Новосибирские родители в 2022 году не обошлись без креатива при выборе имен своим детям. Благодаря их фантазии в регионе стало гораздо больше людей с двойными и старославянскими именами.
«На свет появились в этом году мальчики с именами Всеволод, Горыня, Корней, Мелентий, Рубин, Арсен-Ясир, Люк-Даниэль, Мирослав-Дарин и Лавр», - сообщили по запросу Atas.info в управлении по делам ЗАГС региона.

Для девочек чаще выбирали популярные в последние годы имена, как Евдакия, Зоя, Лукерья и Пелагея. Но самыми необычными оказались двойные: Алиса-Стефания, Ясения-Ксения, Элла-Эстель, Аурика-Иоанна, Ева-Лукерья.

Всего в Новосибирской области за 11 месяцев 2022 года родились 24 778 детей.

Напомним, ранее в отделении областного ЗАГС назвали возраст пожилых жениха и невесты.

В Новосибирске назвали возраст самого зрелого жениха 2022 года
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Имена#Загс
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