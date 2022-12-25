Горыня и Элла-Эстель: как называли детей в Новосибирске в 2022 году

Названы самые необычные имена рожденных в 2022 году детей в Новосибирске

Новосибирские родители в 2022 году не обошлись без креатива при выборе имен своим детям. Благодаря их фантазии в регионе стало гораздо больше людей с двойными и старославянскими именами.