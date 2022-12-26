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Новосибирский Дед Мороз Леонид Гомаско погиб в зоне СВО

Сегодня, 07:48
Фото: коллаж из группы "Татарск-Online" ВК/1MI
Жители Татарска Новосибирской области 27 декабря попрощаются с погибшим на СВО
Жители Татарска Новосибирской области 27 декабря попрощаются с 31-летним Леонидом Гомаско, который погиб на СВО. Он отправился на фронт добровольцем этой осенью.

О гибели Леонида семье сообщили 15 декабря. Родные уже передали печальные известия его друзьям и пригласили их на церемонию похорон.

«Смерть Лени была неожиданной новостью. Он хотел уйти на спецоперацию по мобилизации, но там что-то не получилось, и он записался добровольцем. Хороший был парень, отзывчивый и добрый... Очень жаль... Молодой», - рассказал Atas.info друг погибшего военного Федор.

По словам мужчины, Леонид задолго до военной службы работал на железной дороги. Ещё помогал своей сестре тамадить, часто выступал в роли Деда Мороза на детских праздника.

«Юность он провел в Московской области. Там у него остался маленький сын. Потом он вернулся в Татарск и обзавёлся ещё ребенком».

Федор уверен, что такого человека, как Леонид Гомаско никто не забудет. Он гордость родины.  

По данным администрации Татарского района прощание с Гомаско состоится 27 декабря 2022 года в 10.00 в ДК «Родина».

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Военные#Погиб#СВО
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