Новосибирский Дед Мороз Леонид Гомаско погиб в зоне СВО

О гибели Леонида семье сообщили 15 декабря. Родные уже передали печальные известия его друзьям и пригласили их на церемонию похорон.
«Смерть Лени была неожиданной новостью. Он хотел уйти на спецоперацию по мобилизации, но там что-то не получилось, и он записался добровольцем. Хороший был парень, отзывчивый и добрый... Очень жаль... Молодой», - рассказал Atas.info друг погибшего военного Федор.
По словам мужчины, Леонид задолго до военной службы работал на железной дороги. Ещё помогал своей сестре тамадить, часто выступал в роли Деда Мороза на детских праздника.
«Юность он провел в Московской области. Там у него остался маленький сын. Потом он вернулся в Татарск и обзавёлся ещё ребенком».
Федор уверен, что такого человека, как Леонид Гомаско никто не забудет. Он гордость родины.
По данным администрации Татарского района прощание с Гомаско состоится 27 декабря 2022 года в 10.00 в ДК «Родина».