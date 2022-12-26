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О собственных способах борьбы с гриппом и ОРВИ рассказал Анатолий Локоть

Сегодня, 07:40
Фото: VK-профиль Анатолия Локтя
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился методами борьбы с ОРВИ и гриппом

Новосибирский градоначальник отметил, что активный образ жизни и регулярные вакцинации помогают ему оставаться здоровым.

Во время интервью с журналистами издания Сиб.инфо, Анатолию Локтю задали вопрос о личных способах борьбы против ОРВИ и гриппа.

"Какие тут способы? Активный образ жизни. Голова постоянно загружена, надо много двигаться. Но я не избегаю прививок, ставлю их. Считаю, что есть эффект от противогриппозной вакцины. Я не отношусь к «антиваксерам» и считаю, что это вредное и неправильное движение", — ответил новосибирский градоначальник.

Также он посоветовал соблюдать элементарные правила личной гигиены.

По словам Анатолия Локтя, успешный опыт борьбы с COVID-19 многому научил новосибирцев.

“Мы справились с пандемией ковида. Ну, уж с гриппом как-то справимся”, - сказал мэр Новосибирска.

Ранее стало известно, чем занимается сын Анатолия Локтя.

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#Новосибирск#Анатолий Локоть#ОРВИ#Грипп#Общество
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