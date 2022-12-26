О собственных способах борьбы с гриппом и ОРВИ рассказал Анатолий Локоть

"Какие тут способы? Активный образ жизни. Голова постоянно загружена, надо много двигаться. Но я не избегаю прививок, ставлю их. Считаю, что есть эффект от противогриппозной вакцины. Я не отношусь к «антиваксерам» и считаю, что это вредное и неправильное движение", — ответил новосибирский градоначальник.