О собственных способах борьбы с гриппом и ОРВИ рассказал Анатолий Локоть

Во время интервью с журналистами издания Сиб.инфо, Анатолию Локтю задали вопрос о личных способах борьбы против ОРВИ и гриппа.
"Какие тут способы? Активный образ жизни. Голова постоянно загружена, надо много двигаться. Но я не избегаю прививок, ставлю их. Считаю, что есть эффект от противогриппозной вакцины. Я не отношусь к «антиваксерам» и считаю, что это вредное и неправильное движение", — ответил новосибирский градоначальник.
Также он посоветовал соблюдать элементарные правила личной гигиены.
По словам Анатолия Локтя, успешный опыт борьбы с COVID-19 многому научил новосибирцев.
“Мы справились с пандемией ковида. Ну, уж с гриппом как-то справимся”, - сказал мэр Новосибирска.
Ранее стало известно, чем занимается сын Анатолия Локтя.