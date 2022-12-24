Богдан Локоть будет торговать соками, минералкой и другими безалкогольными напитками

ООО «Научно-производственная компания Санорум-Восток» — так называется предприятие по оптовой торговле соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками, запись о котором появилась в ЕРГЮЛ 22 декабря 2022 года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Богдану Локтю принадлежит 100 процентов компании, он же заявлен в документах, как генеральный директор, уставной капитал исчисляется в 10 тысяч рублей.
В июне 2021 года сообщалось, что сын мэра Новосибирска Богдан Локоть вложился в новый бизнес и стал соучредителем ООО «Машиностроительное решение».