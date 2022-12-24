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Богдан Локоть будет торговать соками, минералкой и другими безалкогольными напитками

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
Сын мэра Новосибирска промышляет сладкими напитками

Сын главы Новосибирска Богдан Локоть зарегистрировал фирму по торговле соками

По данным "СПАРК-Интерфакс" уставной капитал ООО "Научно-производственная компания Санорум-Восток" составляет 10 тысяч рублей

ООО «Научно-производственная компания Санорум-Восток» — так называется предприятие по оптовой торговле соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками, запись о котором появилась в ЕРГЮЛ 22 декабря 2022 года.  Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Богдану Локтю принадлежит 100 процентов компании, он же заявлен в документах, как генеральный директор, уставной капитал исчисляется в 10 тысяч рублей.

В июне 2021 года сообщалось, что сын мэра Новосибирска Богдан Локоть вложился в новый бизнес и стал соучредителем ООО «Машиностроительное решение».

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#Общество#Город#Новосибирск#Соки#Газированые напитки#Богдан Локоть
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