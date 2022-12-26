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Полмиллиона антибиотиков и противовирусных поступят в аптеки области на этой неделе

Сегодня, 15:30
Фото: 1MI
Антибиотики, противовирусные и жаропонижающие для детей появятся в достаточных количествах в аптеках на этой неделе

В НСО на этой неделе поставят полмиллиона упаковок антибиотиков и противовирусных

Сегодня заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин рассказал о текущей ситуации с поставками необходимых позиций в регионе. В том числе и о том, как обстоят дела с детскими жаропонижающими средствами.
«По результатам нашего мониторинга запас противовирусных препаратов на 26 декабря в аптеках региона составил 61 768 упаковок, доступно к отгрузке со складов поставщиков 314 552 упаковки, в ближайшую неделю ожидаются поставки в общем объёме 264 615 упаковок. Объем запасов антибиотиков составил 75 832 упаковки, доступно к отгрузке со складов поставщиков 201 741 упаковки, в ближайшую неделю ожидаются поставки в общем объеме 207 578 упаковок», – цитирует Максима Останина сайт правительства Новосибирской области.
Операционный директор по формату «Магнит Аптека» в Сибири Иван Беккер  сообщил, что во избежание ситуации с дефицитом детских жаропонижающих, аптечная сеть региона увеличила объемы закупок аналогичных отечественных препаратов — суспензии «Парацетамол» и «Ибупрофен», «Ибуклин Юниор», «Цифекон», «Ринзасип», «Антифлу», «Эффералган» и других. Он также заверил, что вопросы увеличения рекомендованных препаратов, проработанные совместно с минпромторгом, позволяют, цитируем, « в настоящее время закрывать потребности покупателей в ситуации с перебоями поставок импортных лекарств".

В свою очередь министерство здравоохранения региона проработало вопрос использования альтернативных схем лечения, основанных на препаратах «Кларитромицин», «Левофлоксацин» и «Моксифлоксацин», которые есть в аптеках региона, Эти препараты, по мнению чиновников минздрава, обладают, цитируем, «очень близким действием».

Ранее сообщалось, что минздрав и минпромторг заявили, что дистрибьюторы противовоспалительных препаратов «Панадол» и «Нурофен» из Франции и Великобритании ограничили поставки лекарств в Россию.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Аптеки#Жаропонижающие#Антибиотики#Противовирусные
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