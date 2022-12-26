Полмиллиона антибиотиков и противовирусных поступят в аптеки области на этой неделе

В свою очередь министерство здравоохранения региона проработало вопрос использования альтернативных схем лечения, основанных на препаратах «Кларитромицин», «Левофлоксацин» и «Моксифлоксацин», которые есть в аптеках региона, Эти препараты, по мнению чиновников минздрава, обладают, цитируем, «очень близким действием».

Ранее сообщалось, что минздрав и минпромторг заявили, что дистрибьюторы противовоспалительных препаратов «Панадол» и «Нурофен» из Франции и Великобритании ограничили поставки лекарств в Россию.