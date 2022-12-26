Как выяснилось, ученик заболел в школе № 95. Его класс отправили на карантин. У ребенка выявили корь. Кроме того, у 140 школьников в этом учебном заведении отсутствуют прививки. В настоящий момент проводится разъяснительная работа с родителями для того, чтобы поставить прививку их детям.
Отметим, что в регионе неблагополучная ситуация по заболеванию корью. Только за два месяца болезнь нашли у 14 человек. В связи с этим, главный санитарный врач Александр Щербатов подписал постановление об иммунизации против кори.
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