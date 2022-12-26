Как выяснилось, ученик заболел в школе № 95. Его класс отправили на карантин. У ребенка выявили корь. Кроме того, у 140 школьников в этом учебном заведении отсутствуют прививки. В настоящий момент проводится разъяснительная работа с родителями для того, чтобы поставить прививку их детям.