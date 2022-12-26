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Случай кори обнаружен в одной из новосибирских школ

Сегодня, 04:37
Фото: 1MI
В классе заболел один ребенок
В одной из школ Новосибирска класс отправили на карантин из-за выявленного случая кори, о чем сообщил мэр Новосибирска во время оперативного совещания у губернатора.

Как выяснилось, ученик заболел в школе № 95. Его класс отправили на карантин. У ребенка выявили корь. Кроме того, у 140 школьников в этом учебном заведении отсутствуют прививки. В настоящий момент проводится разъяснительная работа с родителями для того, чтобы поставить прививку их детям.

Отметим, что в регионе неблагополучная ситуация по заболеванию корью. Только за два месяца болезнь нашли у 14 человек. В связи с этим, главный санитарный врач Александр Щербатов подписал постановление об иммунизации против кори.

Часть новосибирских школ уже вышли на зимние каникулы
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Читайте также о том, как 29 новосибирских школ уже вышли на зимние каникулы. Школьники будут отдыхать до 9 января. Учебные заведения сами регулируют даты выхода на зимние каникулы. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Корь
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