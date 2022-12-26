«Солнечное затмение сможем увидеть 20 апреля, а следующее 14 октября. Первое лунное – 5 мая, а второе - 28 октября. Затмения окажут серьезное влияние на людей, поэтому в это время лучше не планировать дальние поездки, перелеты, операции», - пояснила астролог Богданова.
Специалист советует отложить плановые, серьезные операции особенно за неделю до и после осеннего солнечного затмения. Этот период ознаменуется кармической нагрузкой.
Весной солнечное затмение падет на население Южного полушария Земли, и оно может не так сильно повлиять на сибиряков. А вот лунное 5 мая обострит конфликты, поэтому всем жителям планеты следует быть осторожным в высказываниях.
В 2023 году затмений будет всего четыре – это ещё не так много. В 2020-м мы наблюдали целых шесть.