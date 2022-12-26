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Солнечные и лунные затмения 2023: даты и что категорически нельзя делать

Сегодня, 04:01
Фото: atas.info
Сразу четыре солнечных и лунных затмения ожидают нас в 2023 году

Астролог из Новосибирска Богданова назвала даты солнечных и лунных затмений 2023

Сразу четыре солнечных и лунных затмения ожидают нас в 2023 году. Астролог из Новосибирска Юлия Богданова назвала даты, когда их можно наблюдать и рассказала, какие планы лучше отложить в этот период.
«Солнечное затмение сможем увидеть 20 апреля, а следующее 14 октября. Первое лунное – 5 мая, а второе - 28 октября. Затмения окажут серьезное влияние на людей, поэтому в это время лучше не планировать дальние поездки, перелеты, операции», - пояснила астролог Богданова.

Специалист советует отложить плановые, серьезные операции особенно за неделю до и после осеннего солнечного затмения. Этот период ознаменуется кармической нагрузкой.

Весной солнечное затмение падет на население Южного полушария Земли, и оно может не так сильно повлиять на сибиряков. А вот лунное 5 мая обострит конфликты, поэтому всем жителям планеты следует быть осторожным в высказываниях.

В 2023 году затмений будет всего четыре – это ещё не так много. В 2020-м мы наблюдали целых шесть.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Солнечное затмение#Затмение#Астролог
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