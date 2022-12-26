Астролог из Новосибирска Богданова назвала даты солнечных и лунных затмений 2023

Сразу четыре солнечных и лунных затмения ожидают нас в 2023 году. Астролог из Новосибирска Юлия Богданова назвала даты, когда их можно наблюдать и рассказала, какие планы лучше отложить в этот период.