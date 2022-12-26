В Новосибирске живодеры оставили замерзать привязанную к дереву собаку

Женщина сообщила, что собака сидела привязанная к дереву на морозе в лесу недалеко от жилмассива. Но где именно, не уточнила.
«Возле собаки стояла коробка, видимо, её оставили в качестве будки. Она мерзла в лесу около 2 дней, не могла убежать, сейчас даже не понимает, что её бросили», - написала сибиряка в паблике «animal_nsk — Новосибирск» во ВКонтакте.
Женщина активно ищет новых хозяев для питомца.
Напомним, летом 2022 года неизвестные подкинули к приюту в Новосибирске стаффа. Они привязали собаку к воротам ночью и сбежали.