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В Новосибирске живодеры оставили замерзать привязанную к дереву собаку

Сегодня, 05:02
Фото: 1MI
В Новосибирске привязали собаку к дереву и бросили замерзать
Неизвестные в Новосибирске привязали собаку к дереву и бросили замерзать. О живодерах рассказала в соцсетях неравнодушная сибирячка, которая нашла питомца.

Женщина сообщила, что собака сидела привязанная к дереву на морозе в лесу недалеко от жилмассива. Но где именно, не уточнила.

«Возле собаки стояла коробка, видимо, её оставили в качестве будки. Она мерзла в лесу около 2 дней, не могла убежать, сейчас даже не понимает, что её бросили», - написала сибиряка в паблике «animal_nsk — Новосибирск» во ВКонтакте.

Женщина активно ищет новых хозяев для питомца.

Напомним, летом 2022 года неизвестные подкинули к приюту в Новосибирске стаффа. Они привязали собаку к воротам ночью и сбежали.

Мужчины привязали стаффа к дереву у приюта и ушли в Новосибирске
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Собака#Животные
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