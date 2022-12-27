Новосибирские спасатели очистили Мариуполь от крыс и вшей

Как сообщает Горсайт, Мариуполь практически опустел за последние несколько месяцев. Из города ушли местные жители, остались только бродячие собаки и кошки. Спасателям из Карасука пришлось обеззараживать территории, чтобы в ближайшем будущем люди вернулись и не заболели.
Новосибирские специалисты с утра до вечера исследовали местность, посыпали крысиным ядом дворы, подвалы. Они рассказали, что даже не успевали отдыхать, хотя временную квартиру им выделили на берегу моря.
Мужчины признались, что их поездка прошла в тайне от детей, чтобы они не переживали. Все детали командировки раскрыли только женам и родителям.
Подобной работой они занимаются не впервые. Ещё в период пандемии коронавируса им пришлось проводить дезинфекцию в родном городе. Их не пугают трудности, поэтому они даже хотят снова отправиться на Донбасс для борьбы с мусором.