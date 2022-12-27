Погибшего в зоне СВО 35-летнего Александра Васильева похоронили в Новосибирске

Молодой человек был родом из села Кама Куйбышевского района, однако последние годы проживал в Новосибирске. Похороны прошли во вторник, 27 декабря.
«Что сказать, отличный был парень. Очень отзывчивый, спортсмен. Мама его у нас работает учительницей. Просто слов нет, и всё», — поделилась с НГС заместитель директора Каминской средней общеобразовательной школе им. А. И. Абатурова, в которой обучался Александр.
Также сообщается, что у погибшего есть жена и ребенок.
«Жена у него есть, которая тоже рано потеряла родителей, у нее ни матери, ни отца нет. Сиротка. И сын в первый класс ходит», — рассказала о семье Александра Васильева замдиректора учреждения.
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