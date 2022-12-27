Погибшего в зоне СВО 35-летнего Александра Васильева похоронили в Новосибирске

«Что сказать, отличный был парень. Очень отзывчивый, спортсмен. Мама его у нас работает учительницей. Просто слов нет, и всё», — поделилась с НГС заместитель директора Каминской средней общеобразовательной школе им. А. И. Абатурова, в которой обучался Александр.