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Погибшего в зоне СВО 35-летнего Александра Васильева похоронили в Новосибирске

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI
Житель Новосибирской области погиб в зоне действия СВО
О прошедших похоронах жителя Новосибирской области сообщило издание НГС, со ссылкой на замдиректора Каминской средней общеобразовательной школе им. А. И. Абатурова.

Молодой человек был родом из села Кама Куйбышевского района, однако последние годы проживал в Новосибирске. Похороны прошли во вторник, 27 декабря. 

«Что сказать, отличный был парень. Очень отзывчивый, спортсмен. Мама его у нас работает учительницей. Просто слов нет, и всё», — поделилась с НГС заместитель директора Каминской средней общеобразовательной школе им. А. И. Абатурова, в которой обучался Александр. 

Также сообщается, что у погибшего есть жена и ребенок. 

«Жена у него есть, которая тоже рано потеряла родителей, у нее ни матери, ни отца нет. Сиротка. И сын в первый класс ходит», — рассказала о семье Александра Васильева замдиректора учреждения.

Ранее Atas.info писал о главных изменениях, которые коснулись новосибирцев в 2022 году.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Похороны#Александра Васильева
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