Символика спецоперации на Украине вошла в жизнь россиян в феврале. И первые дни вызвала недоумение. Одним из самых читаемых материалов Атас.инфо тогда стала новость, разъясняющая – откуда взялись эти символы. Сейчас Z и V можно встретить на рекламных билбордах, и на частных автомобилях.
А в сентябре в жизнь многих семей вошел термин «частичная мобилизация». И все, что с ней связано: повестки, военные билеты, небывалые выплаты, лагеря подготовки и все, что там происходило. А для кого-то – прощание с близкими перед отправкой на СВО.
Еще год назад трудно было представить, что Новый год встретим без Пугачевой и Галкина. Сейчас приличные люди о них и не говорят. 1 января не увидим на ТВ-экране вечно небритого Ивана Урганта, вместо этого на России-24 сводки от генерала Конашенкова – медийного лица Минобороны РФ.
Главная метаморфоза медийного рынка – 2022: на первое место вышли телеграм-каналы военкоров и тех, кто приближен к СВО. Телеграм-канал Рамзана Кадырова сначала перевалил за миллион подписчиков, теперь уже больше трех. Судьбу брата Бено горячо обсуждали в самых отдаленных районах Новосибирской области. Был ранен, выздоровел. Новой медийной звездой, благодаря ТГ-каналу главы Чечни становится уже дорогой брат Апты Алуадинов.
А вот появление Галкина просторах телеги рождало вопросы. Выглядит плохо, в глазах истерический блеск.
Новосибирцы разделились на несколько лагерей, кто следит за ежедневными сводками военкоров, кто нет, кто больше доверяет МиГу, кто «Старше Эдды». Но таких, кому было бы абсолютно все равно – нет. С сентября СВО стала делом каждого, и хотя буквы Z встречаются все реже, истинного патриотизма стало больше. Как и бабушек, вяжущих носки под звучащие фоном песни Шамана.
Десятилетия доллар был надежной валютой, который спасал сбережения от инфляции. Но его фантастические кульбиты в 2022 году заставили многих россиян отказаться от вложения в доллар. (Некоторые экономисты даже назвали это "деконвертируемостью". Прим.ред.)
В феврале-марте доллар массово скупали по 135 рублей. А после ограничения на снятие валюты люди в панике не знали, что с этими долларами делать. Доллар так же стремительно рухнул. Все это привело к разочарованию в стабильности доллара. Объем вкладов физлиц в валюте за этот год сократился в два раза – со 100 млрд долларов до 50 млрд долларов (3,5 трлн рублей).
К декабрю 2022 года он стоит 60-63 рублей, и уже не вызывает особого интереса, став валютой «недружественной» страны. Скорее всего, с долларом, как с ведущей валютой для инвестиций и сбережений в 2022 году мы попрощались надолго, если не навсегда.
«Китайцев» стало заметно больше на дорогах Новосибирска. Справа и слева обгоняют Chery или Exeed, а мощный внедорожник вблизи оказывается не BMW, а Haval. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в России остались только 11 брендов иномарок из 60-ти. Все китайские: Chery, Haval, Geely, Exeed, Jac, Faw, Changan, Dongfeng, Omoda, Gac, Foton.
«Немцев», «японцев» и «корейцев» у официальных дилеров остались только немногочисленные экземпляры из старых запасов. А в салонах пропали ценники, чтобы не пугать покупателей. Массовые седаны, еще недавно не дотягивавшие до миллиона, стоят два. Кроссоверы-«паркетники» перемахнули за 5 миллионов, как раньше «Land Cruiser».
При таких раскладах нынешняя прибавка китайских авто, это лишь первая капля перед цунами. Если дать волю китайскому автопрому, через пару лет наши дороги переполнит поток новых авто бесчисленных марок КНР, в котором дребезжат редкие старые «французы» или «немцы». И лихачат «неубиваемые» Lada поколений от «Granta» и старше.
Ударом для жителей Новосибирска в 2022 году стал уход крупнейшего шведского гипермаркета мебели IKEA и ресторанов быстрого питания McDonald’s. Однако горевать долго не пришлось, ведь им на смену пришли отечественные сети.
С ИКЕА новосибирцы попрощались в марте, а с Макдональдсом в июне. На смену шведской IKEA пришла «русская» - Hoff. Новосибирцы воодушевились, когда узнали, что отечественная сеть магазинов по качеству и ассортименту товаров не уступает иностранной. С их слов, даже цены «Хофф» куда демократичнее.
10 июня с заведений McDonald’s в Новосибирске сняли вывески, а уже через неделю на их месте красовались другие - «Вкусно и точка». Судя по меню - это всё тот же, излюбленный многими «Макдональдс». Только из названий бургеров убрали приставку «мак».
«Есть и хорошее, и плохое в этом году. Приходится перестраиваться и искать альтернативы. Я вижу, насколько отреагировал наш бизнес и промышленность на эти вызовы. На полках появляются хорошие аналоги. И не только на полках», — ответил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на вопрос Атас.инфо об изменениях года на итоговой пресс-конференции 16 декабря 2022.