В феврале-марте доллар массово скупали по 135 рублей. А после ограничения на снятие валюты люди в панике не знали, что с этими долларами делать. Доллар так же стремительно рухнул. Все это привело к разочарованию в стабильности доллара. Объем вкладов физлиц в валюте за этот год сократился в два раза – со 100 млрд долларов до 50 млрд долларов (3,5 трлн рублей).