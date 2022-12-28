Открытие огромного катка, длинною в 1300 метров состоялось 24 декабря в столице Сибири. Новосибирцы и гости мегаполиса на длительных выходных смогут его посещать каждый день, без выходных и кататься под новогоднюю музыку от парка «Городское начало» до пристани «Речной вокзал».
- В будни с понедельника по пятницу каток открыт с 12:00 до 22:00.
- В выходные суббота-воскресенье – с 11:00 до 22:00.
Сибиряки смогут арендовать коньки в специализированном пункте на набережной, если отсутствуют свои. Прокат будет работать по аналогичному графику с катком.
Со своими коньками гостей будут пускать за 100 рублей в час. Можно кататься вплоть до закрытия – тариф без лимита по времени.
А вот за прокат коньков придется платить больше, но вполне демократично. Аренда для взрослых на час – 180 рублей, для детей – 130 руб. Коньки совершенно новые, а размерная сетка с 26 по 46 размеры.
Кроме того, можно за 1200 рублей купить безлимитный абонемент на каток.