Самый длинный каток открыли в России, а находится он на Михайловской набережной в Новосибирске. Как к нему проехать, как будет работать на новогодних каникулах-2023 - график узнал Atas.info.

График работы катка и проката коньков на Михайловской набережной в январе 2023 года: Стоимость проката коньков и посещения самого длинного в стране катка: