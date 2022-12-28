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Каток на Михайловской набережной в Новосибирске: график работы в Новый год и каникулы

Сегодня, 00:57
Фото: Анна Терешкова/Telegram-канал
График работы самого длинного катка на Михайловской набережной в Новосибирске
Самый длинный каток открыли в России, а находится он на Михайловской набережной в Новосибирске. Как к нему проехать, как будет работать на новогодних каникулах-2023 - график узнал Atas.info.

Открытие огромного катка, длинною в 1300 метров состоялось 24 декабря в столице Сибири. Новосибирцы и гости мегаполиса на длительных выходных смогут его посещать каждый день, без выходных и кататься под новогоднюю музыку от парка «Городское начало» до пристани «Речной вокзал».

Фото: katok54.ru

График работы катка и проката коньков на Михайловской набережной в январе 2023 года:

- В будни с понедельника по пятницу каток открыт с 12:00 до 22:00.

- В выходные суббота-воскресенье – с 11:00 до 22:00.

Сибиряки смогут арендовать коньки в специализированном пункте на набережной, если отсутствуют свои. Прокат будет работать по аналогичному графику с катком.

Стоимость проката коньков и посещения самого длинного в стране катка:

Со своими коньками гостей будут пускать за 100 рублей в час. Можно кататься вплоть до закрытия – тариф без лимита по времени.

А вот за прокат коньков придется платить больше, но вполне демократично. Аренда для взрослых на час – 180 рублей, для детей – 130 руб. Коньки совершенно новые, а размерная сетка с 26 по 46 размеры.

Кроме того, можно за 1200 рублей купить безлимитный абонемент на каток.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Каток#График
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