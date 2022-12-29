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Власти купили многодетной семье разваливающийся дом за 5,7 млн под Новосибирском

Сегодня, 02:51
Фото: 1MI
Дом остро нуждался в капремонте
Администрация Краснозерского района Новосибирской области купила дом за 5 млн рублей в аварийном состоянии – ключи от жилья отдали малообеспеченной многодетной семье, сообщает пресс-служба регионального СК.

Все произошло этим летом. Администрация купила у местного предпринимателя дом за 5,7 млн рублей для малообеспеченной семьи. Жилье нуждалось в капитальном ремонте, однако все же туда заселили родителей с детьми.

Здание имело многочисленные дефекты. Неизвестный работник администрации убедил и.о. главы Краснозерского района в том, что дом соответствует всем требованиям, говорится в сообщении прокуратуры.

Однако в декабре женщина обратилась в администрацию, чтобы дом признали непригодным для проживания. Прокуратура направила материалы дела в Следственный комитет. СК возбудил дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирская область
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