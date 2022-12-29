Власти купили многодетной семье разваливающийся дом за 5,7 млн под Новосибирском

Все произошло этим летом. Администрация купила у местного предпринимателя дом за 5,7 млн рублей для малообеспеченной семьи. Жилье нуждалось в капитальном ремонте, однако все же туда заселили родителей с детьми.
Здание имело многочисленные дефекты. Неизвестный работник администрации убедил и.о. главы Краснозерского района в том, что дом соответствует всем требованиям, говорится в сообщении прокуратуры.
Однако в декабре женщина обратилась в администрацию, чтобы дом признали непригодным для проживания. Прокуратура направила материалы дела в Следственный комитет. СК возбудил дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.
Напомним, что во время урагана разрушился многоквартирный дом в Барабинске. Выяснилось, что он был построен с нарушениями.