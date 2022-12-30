Конкурс на новые остановки в очередной раз объявила мэрия Новосибирска

Судя по документам, городские власти намереваются заключить 12 инвестиционных договоров и за счет собственных, а также привлеченных средств построить в Новосибирске остановочные навесы и павильон для оказания услуг дорожного сервиса, который будет располагаться в комплексе с остановкой и он, по замыслу организаторов, должен был стать основой для бизнеса инвестора.

Новые павильоны планируют разместить на остановках «Молодежная», «Проспект строителей», «Радиоколледж», «Стадион Сибирь», «Областная больница», «Завод Торгового оборудования», «Березовая роща» и других.

Планируется, что в муниципальную собственность отойдут остановочные навесы, в частную — павильон для оказания услуг дорожного сервиса.