atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Конкурс на новые остановки в очередной раз объявила мэрия Новосибирска

Сегодня, 07:32
Фото: 1MI
Конкурс на размещение новых установок общественного транспорта объявила сегодня мэрия Новосибирска

В Новосибирске городские власти объявили конкурс на новые остановки

Сегодня в администрации города начался прием заявок на конкурс по созданию новых остановочных павильонов. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии Новосибирска.

Судя по документам, городские власти намереваются заключить 12 инвестиционных договоров и за счет собственных, а также привлеченных средств построить в Новосибирске остановочные навесы и павильон для оказания услуг дорожного сервиса, который будет располагаться в комплексе с остановкой и он, по замыслу организаторов, должен был стать основой для бизнеса инвестора. 
Новые павильоны планируют разместить на остановках «Молодежная», «Проспект строителей», «Радиоколледж», «Стадион Сибирь», «Областная больница», «Завод Торгового оборудования», «Березовая роща» и других.
Планируется, что в муниципальную собственность отойдут остановочные навесы, в частную — павильон для оказания услуг дорожного сервиса. 

Подробно об истории первых конкурсов на размещение остановок и о том, почему на аукцион не было подано ни одной заявки рассказывает сегодня издание "Сибкрай".

#Транспорт#Город#Новосибирск#Мэрия#Конкурс#Остановки
Подпишитесь
Главные цифры 2022: какая из них стала символом уходящего года в Новосибирске
Вчера, 09:58
График работы ледового городка на набережной в каникулы января 2023 в Новосибирске
Вчера, 03:53
Как работают 1 января 2023 ТРЦ МЕГА, «Аура» и «Галерея Новосибирск»
Сегодня, 01:42
На чем можно успеть сэкономить в последние дни 2022 года - что подорожает с 1 января
Сегодня, 03:40
1400 подписей новосибирцев за создание Площади Победы переданы в мэрию
Вчера, 07:15
Мэрия Новосибирска не ответила, как доехать до парка "Арена". Смотрим карту Атас.Инфо
Вчера, 07:34