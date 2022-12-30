Подразделения новосибирского МЧС перевели режим повышенной готовности

В ведомстве пояснили, что в связи с переменчивой погодой, которая ожидается в начале нового года, повышается риск возникновения "техногенных пожаров, ДТП, происшествий на водоемах, объектах ТЭК и ЖКХ", и призвали новосибирцев внимательнее относиться к собственной безопасности.