Подразделения новосибирского МЧС перевели режим повышенной готовности

"Совместно с сотрудниками чрезвычайного ведомства в полной готовности функционируют подразделения пожарной охраны Новосибирской области, аварийно-спасательные формирования и добровольные пожарные", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в связи с переменчивой погодой, которая ожидается в начале нового года, повышается риск возникновения "техногенных пожаров, ДТП, происшествий на водоемах, объектах ТЭК и ЖКХ", и призвали новосибирцев внимательнее относиться к собственной безопасности.
Обеспечивать безопасность на праздничных мероприятиях будут более 10 тыс. спасателей и свыше 1,3 тыс. единиц техники.
Для контроля за обстановкой новосибирский главк МЧС развернул оперативный штаб. Спасатели подчеркнули, что подготовили к быстрому вводу в строй опергруппы и резервную технику, проверили систему оповещения граждан.
Ранее Западно-Сибирский гидрометцентр предупредил новосибирцев об аномальном потеплении 1 января.