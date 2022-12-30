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Подразделения новосибирского МЧС перевели режим повышенной готовности

Сегодня, 10:02
Фото: ГУ МЧС по НСО
Пожарные машины
Новосибирские спасатели переведены в режим повышенной готовности, сообщает главное управление МЧС по региону.

"Совместно с сотрудниками чрезвычайного ведомства в полной готовности функционируют подразделения пожарной охраны Новосибирской области, аварийно-спасательные формирования и добровольные пожарные", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в связи с переменчивой погодой, которая ожидается в начале нового года, повышается риск возникновения "техногенных пожаров, ДТП, происшествий на водоемах, объектах ТЭК и ЖКХ", и призвали новосибирцев внимательнее относиться к собственной безопасности.

Обеспечивать безопасность на праздничных мероприятиях будут более 10 тыс. спасателей и свыше 1,3 тыс. единиц техники.

Для контроля за обстановкой новосибирский главк МЧС развернул оперативный штаб. Спасатели подчеркнули, что подготовили к быстрому вводу в строй опергруппы и резервную технику, проверили систему оповещения граждан.

Ранее Западно-Сибирский гидрометцентр предупредил новосибирцев об аномальном потеплении 1 января.

#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС
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