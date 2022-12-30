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Самый точный прогноз на завтра, 31 декабря, от Новосибирского гидрометцентра

Сегодня, 15:18
Фото: 1MI
Новогодняя ночь будет морозной

В НСО 31 декабря температура на Северо-Западе ночью опустится до -30

Метеорологи подтверждают, что новогодняя ночь, как и предсказывалась, будет морозной по всему региону.

На Северо-Западе температура может опуститься до -30, в Новосибирске — от -21.
Преддверие Нового года обещает быть сказочным — снегопады начнутся завтра, в канун Нового года, и продолжатся в течении трех дней.

Однако ночь на 1 января, возможно, будет в Новосибирске без осадков.

— Через область будет проходить циклон 1 января, поэтому ожидаются интенсивные осадки и повышение температуры. В основном в юго-восточной части области. Север региона останется в умеренно-морозной зоне, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Будет дуть восточный ветер — ночью умеренно, 2–7 м/с, а вот днем — 4–9 м/с. 

Ранее сообщалось, что в первый день нового года в Новосибирске ожидается потепление до минус 6-8 градусов и умеренный снег, сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

#Погода#Новосибирск#Новосибирская область#Ночь#Мороз
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