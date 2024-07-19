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Ночь

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2024
Сатурн снял фотограф над ночным небом в Новосибирске
Красивую планету над ночным небом снял новосибирский фотограф, разместив снимки в соцсетях.
19 июля, 02:05
2023
Неопознанные летающие объекты заметили новосибирцы в ночном небе
В ночь с 18 на 19 декабря в небе над Новосибирской областью заметили несколько светящихся точек, летевших в один ряд. Очевидцы боятся, что это могут быть беспилотники.
18 декабря 2023, 00:22
Неизвестные открыли огонь из пистолета под окнами дома в Новосибирске
25 ноября 2023, 02:52
Эксперт объяснил опасность зарядки телефона по ночам
20 октября 2023, 07:25
2022
Самый точный прогноз на завтра, 31 декабря, от Новосибирского гидрометцентра
Метеорологи подтверждают, что новогодняя ночь, как и предсказывалась, будет морозной по всему региону.
30 декабря 2022, 15:18
Энергетики отключат свет в 44 домах Октябрьского района Новосибирска
В ночь с 27 по 28 декабря, с 10 вечера и до 5 часов утра, пройдет плановое отключение абонентов от электроэнергии в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщил сайт «Региональных электрических сетей».
27 декабря 2022, 13:19
Очередной морозный прогноз: в Новосибирске в новогоднюю ночь обещают -25 °C
26 декабря 2022, 13:10
Новосибирские дороги пообещали убрать сегодня ночью
Более ста единиц техники будут убирать улицы столицы Сибири в ночь с 19 на 20 декабря.
19 декабря 2022, 15:16
Самый короткий день: зимнее солнцестояние начнется 22 декабря в 5 утра
День зимнего солнцестояния, 22 декабря, начнется рано утром: ночь будет длиться больше 16 часов, а день – всего лишь 7 часов 9 минут и 6 секунд.
14 декабря 2022, 19:33

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