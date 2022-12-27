Энергетики отключат свет в 44 домах Октябрьского района Новосибирска

Причина планового отключения — обеспечение безопасности персонала АО «РЭС», который проводит сегодня ночью плановый капитальный ремонт одной из линий электропередачи.
По словам энергетиков, ночное время для ремонта выбрано намеренно — в данное время суток потребность в электричестве у бытовых и промышленных абонентов минимальна.
Без электричества останутся многоквартирные дома на улицах Большевистская, Обская, 2-я Обская, ЖК «Марсель» и частные домовладения на улицах Высокогорная, Добролюбово, Взлетная, Загородная, Большевистская, Камышинская и Камышинский лог, Осипова, Дубравы, переулки Асфальтный, Средний, Гайдара, Сосновский, Боровой, Крупской, Луговой, улицы Лазо, Выборная, Ленинградская, Переселенческая, Кузбасская, Ярославского,Яснополянская, Толстова, Чехова, Зыряновская, Гурьевская, Инская.
Помимо жилой застройки, света также не будет у ряда промышленных предприятий.
ООО "Потенциал-Плюс", ЗАО "Инвестпарк", ООО ПКФ "Морепродукт К", АО "Новосибирский инструментальный завод", ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", ОАО "Станкосиб", ООО "КорпИА", ООО "Лента", АО "Новосибирский мелькомбинат", АО "Новосибхимфарм" останутся без электроэнергии в ночь с 27 на 28 декабря.