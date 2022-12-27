Энергетики отключат свет в 44 домах Октябрьского района Новосибирска

В Новосибирске сегодня ночью планово отключат электроэнергию в Октябрьском районе

В ночь с 27 по 28 декабря, с 10 вечера и до 5 часов утра, пройдет плановое отключение абонентов от электроэнергии в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщил сайт «Региональных электрических сетей».