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В Новосибирске поймали подозреваемых в угоне Lexus LX-570 за 6 млн рублей

Сегодня, 04:29
Фото: 1MI
Двух автоугонщиков задержали полицейские в Новосибирской области
Двух автоугонщиков задержали полицейские в Новосибирской области. Они перегоняли машины в Алтайский край и там продавали.

По данным ГУ МВД региона, в декабре этого года мужчины угнали в Новосибирске Lexus LX-570 за 6 млн рублей. Их поймали в Искитимском районе.

Оказалось, что угонщики – родом из Алтайского края, им 40 и 48 лет. Они собирались перевести иномарку и перепродать. Мужчины выслеживали автомобиль, потом отключали сигнализацию и похищали.

При обыске у них нашли радиостанции, глушилки gps-сигналов, телефоны, сканер шлагбаумов, ключи от домофонов, устройства для запуска двигателя. Сейчас угонщики арестованы.

Против мужчин возбудили дело о краже в особо крупном размере. Полиция выясняет их причастность к другим преступлениям.

#Алина Шефер#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Угон#Автомобиль
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