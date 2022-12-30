В Новосибирске поймали подозреваемых в угоне Lexus LX-570 за 6 млн рублей

По данным ГУ МВД региона, в декабре этого года мужчины угнали в Новосибирске Lexus LX-570 за 6 млн рублей. Их поймали в Искитимском районе.
Оказалось, что угонщики – родом из Алтайского края, им 40 и 48 лет. Они собирались перевести иномарку и перепродать. Мужчины выслеживали автомобиль, потом отключали сигнализацию и похищали.
При обыске у них нашли радиостанции, глушилки gps-сигналов, телефоны, сканер шлагбаумов, ключи от домофонов, устройства для запуска двигателя. Сейчас угонщики арестованы.
Против мужчин возбудили дело о краже в особо крупном размере. Полиция выясняет их причастность к другим преступлениям.