В Новосибирске начался традиционный фестиваль снежных скульптур

Новосибирцы и гости новогодней столицы России сегодня могут посетить Центральный парк и посмотреть, как мастера возводят снежные композиции. Финал программы намечен на 8 января.
В наш мегаполис приехали на днях скульпторы из стран ближнего зарубежья и соседних регионов, а также из теплых краев России. Всего свои работы представят 12 команд.
«В этом году мастера возведут снежные скульптуры, символизирующие субъекты РФ. Они будут высотой около 3 метров. В связи с новым для города титулом традиционный фестиваль перенесли из Первомайского сквера в Центральный парк», - сообщили Atas.info в мэрии Новосибирска.
Также в пресс-центре отметили, что победителю вручат кубок мэра города.