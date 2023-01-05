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В Новосибирске начался традиционный фестиваль снежных скульптур

Сегодня, 03:33
Сибирский фестиваль снежной скульптуры 5 января проходит в Новосибирске
Сибирский фестиваль снежной скульптуры 5 января проходит в Новосибирске. Тематика 2023-го - «Вся Россия в моем городе».

Новосибирцы и гости новогодней столицы России сегодня могут посетить Центральный парк и посмотреть, как мастера возводят снежные композиции. Финал программы намечен на 8 января.

В наш мегаполис приехали на днях скульпторы из стран ближнего зарубежья и соседних регионов, а также из теплых краев России. Всего свои работы представят 12 команд.

«В этом году мастера возведут снежные скульптуры, символизирующие субъекты РФ. Они будут высотой около 3 метров. В связи с новым для города титулом традиционный фестиваль перенесли из Первомайского сквера в Центральный парк», - сообщили Atas.info в мэрии Новосибирска.

Также в пресс-центре отметили, что победителю вручат кубок мэра города.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Скульптуры#Фестиваль
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