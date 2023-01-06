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В Новосибирске кондукторы автобусов требуют деньги за проезд со школьников

Сегодня, 06:26
Фото: 1MI
Школьников в Новосибирске выгоняют из автобусов за неуплату проезда
Школьников в Новосибирске выгоняют из автобусов за неуплату проезда, несмотря на распоряжение мэра. Об этом рассказали читатели Atas.info.

Кондукторы продолжают требовать с детей деньги за билеты, хотя до Нового года мэр Локоть дал распоряжение сделать для них бесплатный проезд на каникулах. Без оплаты школьники могут ездить на всех видах городского транспорта до 8 января 2023 года.

«Моя 11-летняя дочь поехала в торговый центр на автобусе, проезд не оплатила и её выгнали. Кондуктор сказала, что якобы бесплатный проезд везде, кроме автобуса», - рассказала сибирячка Светлана.

Стоит отметить, согласно постановлению мэрии Новосибирска, на время зимних каникул школьники могут бесплатно ездить в трамваях, троллейбусах, метро и автобусах.

Напомним, ранее из автобуса в Новосибирске высаживали ребенка, который не смог оплатить проезд. Он шел до дома в мороз несколько километров.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Автобус#Проезд#Алина Шефер
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