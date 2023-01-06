В Новосибирске кондукторы автобусов требуют деньги за проезд со школьников

Кондукторы продолжают требовать с детей деньги за билеты, хотя до Нового года мэр Локоть дал распоряжение сделать для них бесплатный проезд на каникулах. Без оплаты школьники могут ездить на всех видах городского транспорта до 8 января 2023 года.