В Новосибирске кондукторы автобусов требуют деньги за проезд со школьников

Кондукторы продолжают требовать с детей деньги за билеты, хотя до Нового года мэр Локоть дал распоряжение сделать для них бесплатный проезд на каникулах. Без оплаты школьники могут ездить на всех видах городского транспорта до 8 января 2023 года.
«Моя 11-летняя дочь поехала в торговый центр на автобусе, проезд не оплатила и её выгнали. Кондуктор сказала, что якобы бесплатный проезд везде, кроме автобуса», - рассказала сибирячка Светлана.
Стоит отметить, согласно постановлению мэрии Новосибирска, на время зимних каникул школьники могут бесплатно ездить в трамваях, троллейбусах, метро и автобусах.
Напомним, ранее из автобуса в Новосибирске высаживали ребенка, который не смог оплатить проезд. Он шел до дома в мороз несколько километров.