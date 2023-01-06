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В Новосибирске может состояться МЧМ по хоккею – такую возможность рассмотрит IIHF

Сегодня, 07:38
Фото: atas.info
IIHF обсудит возможность МЧМ по хоккею в Новосибирске

IIHF может согласовать МЧМ по хоккею в Новосибирске

Международная федерация хоккея (IIHF) обсудит возможность МЧМ по хоккею в Новосибирске. Об этом написал журналист Скотт Уилер в соцсетях.

По его словам, конгресс в ближайшее время рассмотрит Новосибирске в качестве арены для молодежного чемпионата мира. Также не обойдут в беседе и Омск.

Пост появился на его странице в социальной сети 5 января. Когда будет собрана комиссия IIHF он не уточнял.

Напомним, МЧМ должен был состояться в Новосибирске в 2023 году. Для этих целей даже строят новый ледовый дворец. Однако из-за последних событий его перенесли в Канаду.

Ранее стало известно, что в Новосибирске опаздывают по срокам со сдачей в эксплуатацию ЛДС. Срыв объяснил позже губернатор региона Андрей Травников.

Губернатор Травников объяснил очередной срыв сроков сдачи ЛДС в Новосибирске
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ЛДС#Хоккей
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