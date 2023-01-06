В Новосибирске может состояться МЧМ по хоккею – такую возможность рассмотрит IIHF

По его словам, конгресс в ближайшее время рассмотрит Новосибирске в качестве арены для молодежного чемпионата мира. Также не обойдут в беседе и Омск.
Пост появился на его странице в социальной сети 5 января. Когда будет собрана комиссия IIHF он не уточнял.
Напомним, МЧМ должен был состояться в Новосибирске в 2023 году. Для этих целей даже строят новый ледовый дворец. Однако из-за последних событий его перенесли в Канаду.
Ранее стало известно, что в Новосибирске опаздывают по срокам со сдачей в эксплуатацию ЛДС. Срыв объяснил позже губернатор региона Андрей Травников.