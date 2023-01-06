В Новосибирске тысячи верующих пришли в храмы на Рождественские службы

Некоторые верующие посетили храмы ещё днем. В это время они смогли исповедаться, а после побывать на всенощном бдении.
Сейчас, по традиции Рождества Христова, для сибиряков проводят Божественную литургию. Одни заполонили Вознесенский кафедральный собор, другие Собор Александра Невского в центре Новосибирска.
Также службы начались в полночь 7 января в Троице-Владимирском соборе и храме во имя святого Александра Свирского. В последнем даже работает сурдопереводчик, который жестами рассказывает о том, что говорит священнослужитель.
Напомним, 8 января также будут проходить Рождественские службы в церквях. Ранее Atas.info публиковал их график.