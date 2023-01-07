На первой рабочей неделе 2023 года в Новосибирск придут 30-градусные морозы

По данным "Яндекс. Погоды", температура начнет понижаться в первый рабочий день нового года, 9 января - до 20 градусов ниже нуля днем. В среду столбики термометров опустятся до -27 °C.
Самым холодным на будущей неделе будет четверг. Так, утром 12 января ожидается 33-34 градуса мороза.
Однако уже в конце недели в столице Сибири заметно потеплеет. С субботы погода вернется к климатической норме - около минус 15 градусов.
Предыдущие морозы наблюдались в Новосибирске в конце 2022 года, когда температура несколько дней держалась ниже -20 °C