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На первой рабочей неделе 2023 года в Новосибирск придут 30-градусные морозы

Сегодня, 13:30
Фото: atas.info
Новосибирская опера
В Новосибирске на следующей неделе прогнозируется резкое похолодание - до минус 34 градусов.

По данным "Яндекс. Погоды", температура начнет понижаться в первый рабочий день нового года, 9 января - до 20 градусов ниже нуля днем. В среду столбики термометров опустятся до -27 °C.

Самым холодным на будущей неделе будет четверг. Так, утром 12 января ожидается 33-34 градуса мороза.

Однако уже в конце недели в столице Сибири заметно потеплеет. С субботы погода вернется к климатической норме - около минус 15 градусов.

Предыдущие морозы наблюдались в Новосибирске в конце 2022 года, когда температура несколько дней держалась ниже -20 °C

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#Общество#Город#Новосибирск#Погода#Прогноз#Морозы
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