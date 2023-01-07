Треть ВИЧ-положительных новосибирцев отказываются от лечения

По ее словам, это связано с негативным отношением к людям с положительным ВИЧ-статусом в обществе.
"С негативным отношением можно столкнуться даже при получении медицинских услуг. До сих пор мы можем увидеть не совсем хорошее отношение со стороны специалистов", - цитирует Ланюгову РБК Новосибирск.
Она подчеркнула, что это приводит к самостигматизации ВИЧ-положительных.
"К нам неоднократно обращались медицинские сестры, заразившиеся ВИЧ, которые задавали вопросы, где им работать", - рассказала активистка.
Кроме того, лекарства не могут получить больные без документов, люди с низкими доходами и жители отдаленных населенных пунктов.
Также ВИЧ-инфицированные зачастую плохо информированы - они не знают, что антиретровирусная терапия предотвращает СПИД.