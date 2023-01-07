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Треть ВИЧ-положительных новосибирцев отказываются от лечения

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI
Тест на ВИЧ
Председатель пациентской общественной организации "Остров" Таисия Ланюгова завила, что треть ВИЧ-инфицированных жителей НСО сознательно не принимают антиретровирусные препараты.

По ее словам, это связано с негативным отношением к людям с положительным ВИЧ-статусом в обществе.

"С негативным отношением можно столкнуться даже при получении медицинских услуг. До сих пор мы можем увидеть не совсем хорошее отношение со стороны специалистов", - цитирует Ланюгову РБК Новосибирск.

Она подчеркнула, что это приводит к самостигматизации ВИЧ-положительных.

"К нам неоднократно обращались медицинские сестры, заразившиеся ВИЧ, которые задавали вопросы, где им работать", - рассказала активистка.

Кроме того, лекарства не могут получить больные без документов, люди с низкими доходами и жители отдаленных населенных пунктов.

Также ВИЧ-инфицированные зачастую плохо информированы - они не знают, что антиретровирусная терапия предотвращает СПИД.

Назван частый путь заражения ВИЧ в Новосибирской области
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#Общество#Новосибирская область#Вич#Лечение
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