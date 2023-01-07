В Новосибирске ПАЗик столкнулся с “Газелью”

Авария произошла на пересечении улиц Титова и Крашенинникова. В дневное время суток маршрутный автобус номер 12 столкнулась с “газелью”, перевозившей питьевую воду.
Оба транспортныйх средства выехали на тротуар, пробив снежный навал у края автодороги.
Первую информацию о происшествии опубликовало ВК-сообщество “АСТ-54”. На момент публикации данных о пострадавших не поступало.
Ранее Atas.info сообщал о ДТП, случившемся в Новосибирской области, в котором столкнулись ассенизационный «Камаз» и кроссовер «Киа».