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В Новосибирске ПАЗик столкнулся с “Газелью”

Сегодня, 09:42
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
ПАЗик и газель столкнулись в Новосибирске
В результате ДТП оба автомобиля оказались выброшенными на обочину и перегородили пешеходный тротуар.

Авария произошла на пересечении улиц Титова и Крашенинникова. В дневное время суток маршрутный автобус номер 12 столкнулась с “газелью”, перевозившей питьевую воду. 

Оба транспортныйх средства выехали на тротуар, пробив снежный навал у края автодороги. 

Первую информацию о происшествии опубликовало ВК-сообщество “АСТ-54”. На момент публикации данных о пострадавших не поступало. 

Ранее Atas.info сообщал о ДТП, случившемся в Новосибирской области, в котором столкнулись ассенизационный «Камаз» и кроссовер «Киа».

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#Новосибирск#ДТП#Газ#ПАЗ#Общество
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