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Новосибирск вошел в число лидеров-регионов России по наркопреступлениям

Сегодня, 08:20
Фото: 1MI
Новосибирск вошел в число лидеров-регионов России по наркопреступлениям
Преступления, связанные с торговлей наркотиками, участились в Новосибирской области в 2022 году. Регион попал в топ-3 этого антирейтинга.

Как пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на МВД РФ, в нашей области в 2022 году выросли случаи продажи героина и гашиша. Синтетические наркотики чаще интересовали зависимых людей в 2021-м.

По наркотической преступности столица Сибири уступила место в рейтинге Омску. Известно, что от общего числа криминала в НСО лишь 5% связано с запрещенными веществами, а в Омске – их около 13%.

Всего за 2022 год количество наркопреступлений выросло на 41,6% по сравнению с прошлым годом. Так наш регион попал в тройку лидеров.


#Наркотики#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Рейтинг#Алина Шефер
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