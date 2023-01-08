Новосибирск вошел в число лидеров-регионов России по наркопреступлениям

Как пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на МВД РФ, в нашей области в 2022 году выросли случаи продажи героина и гашиша. Синтетические наркотики чаще интересовали зависимых людей в 2021-м.
По наркотической преступности столица Сибири уступила место в рейтинге Омску. Известно, что от общего числа криминала в НСО лишь 5% связано с запрещенными веществами, а в Омске – их около 13%.
Всего за 2022 год количество наркопреступлений выросло на 41,6% по сравнению с прошлым годом. Так наш регион попал в тройку лидеров.