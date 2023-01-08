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Новосибирского военного наградили сразу тремя медалями за участие в СВО

Сегодня, 08:40
Фото: газета "Убинский вестник"
Военный из Новосибирской области Сергей Жуласов получил три медали на СВО
Военнослужащий из Новосибирской области Сергей Жуласов получил три медали за героические действия на СВО. Он служит там с самый первых дней.

Сибиряк родом из Омска. Его семья переехала в Убинку, когда ему было 9 лет. По окончании школы он ушел в армию, а после службы подписал контракт и отправился на спецоперацию.

Как сообщает газета «Убинский вестник» первой медалью Жуласова наградили в 2014-м. Она гласит - «За воинскую доблесть».

Вернувшись домой с Украины несколько лет назад, он снова отправился служить. Уехал в воинскую часть ВДВ в Иваново.

В зону СВО Сергей отправился в феврале 2022 года. За выполнение боевых задач его наградили ещё двумя медалями за отвагу и мужество.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Военные#СВО
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