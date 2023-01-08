Новосибирского военного наградили сразу тремя медалями за участие в СВО

Сибиряк родом из Омска. Его семья переехала в Убинку, когда ему было 9 лет. По окончании школы он ушел в армию, а после службы подписал контракт и отправился на спецоперацию.
Как сообщает газета «Убинский вестник» первой медалью Жуласова наградили в 2014-м. Она гласит - «За воинскую доблесть».
Вернувшись домой с Украины несколько лет назад, он снова отправился служить. Уехал в воинскую часть ВДВ в Иваново.
В зону СВО Сергей отправился в феврале 2022 года. За выполнение боевых задач его наградили ещё двумя медалями за отвагу и мужество.